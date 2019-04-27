Надеюсь, что пешеходный мост построят ко Дню Киева - Кличко

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что внимательно следит за строительством пешеходного моста и проявил надежду, что этот мост заработает уже к концу мая - ко Дню Киева. Об этом он рассказал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

“Наш пешеходный мост меняется буквально каждый час. Работы продолжаются — и в выходные, и днем, и ночью. И я наведываюсь регулярно”, — сообщил мэр украинской столицы.

Кличко добавил, что посетив мост, по которому он прошел от арки Дружбы народов к памятнику Владимира Великого, и убедился, что сами конструкции уже готовы.

В частности, мэр поблагодарил строителей за оперативную работу, благодаря которой станет возможным, чтобы ко Дню Киева мост был открыт.

“Уже сделаны окна, и часть пола будет сделана из стекла”, — рассказал он. В частности, он назвал этот мост — уникальным объектом со стеклянным покрытием.

Кличко добавил, что “даже критики станут фанатами этого объекта, с которого открывается удивительный вид на острова, Днепр и наш город”.

По словам городского головы, пока делается все необходимое для того, чтобы Киев был еще более привлекателен для всех, кто приезжает, а киевляне гордились тем, что “такой символический объект есть в столице Украины”.