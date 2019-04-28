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Ребров, Петряк и Харатин стали чемпионами Венгрии

Ребров, Петряк и Харатин стали чемпионами Венгрии

КИЕВ. 28 апреля. УНН. По итогам 30-го тура чемпионата Венгрии по футболу лидер первенства, "Ференцварош" игрока сборной Украины Ивана Петряка, стал недосягаемым для конкурентов, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.

В очередном поединке "Зеленые орлы" уступили на выезде "Гонвед" (2:3). Игрок сборной Украины вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. Его соотечественник и партнер по команде Игорь Харатин стал автором первого гола "Ференцварошу".

Учитывая осечку главных конкурентов из "ВиДи", подопечные украинского тренера Сергея Реброва за три тура до финиша оформили чемпионский титул имея 10 очков преимущества.

Примечательно, что для "Ференцвароша" эта победа в чемпионате стала уже 30-й в истории.

Добавим также, в этом сезоне Петряк провел в составе команды из Будапешта 36 матчей, забил шесть мячей и отдал 12 голевых передач.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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