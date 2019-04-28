Евросоюз не поддержал решение США выйти из договора о торговле оружием

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Евросоюз не поддержал решение Соединенных Штатов отказаться от Международного договора о торговле оружием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Европейской службы внешних связей.

В дипмиссии подчеркнули, что решение США не будет способствовать установлению прозрачности в международной торговле оружием, а также предотвращению его незаконного оборота и борьбе с утечками обычных вооружений.

"ЕС будет и впредь призывать все государства, в частности основных экспортеров и импортеров оружия, незамедлительно присоединиться к договору о торговле оружием", — говорилось в заявлении.

В службе добавили, что нерегулируемая торговля оружием способствует распространению конфликтов, терроризма и организованной преступности. По данным дипмиссии, около 500 тыс. человек ежегодно умирают из-за стрелкового и легкого вооружения.

Ранее в апреле Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием. По его мнению, это станет "еще одним историческим шагом", который защитит права американцев.

Договор начал действовать в конце 2014 года. Его утвердили 83 страны, среди которых Германия, Япония, Швеция и другие. При этом при президентстве Барака Обамы США подписали договор, но не ратифицировали его. Россия и еще 22 государства воздержались от голосования.