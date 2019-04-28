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Гуайдо призвал армию прекратить поддерживать Мадуро

Гуайдо призвал армию прекратить поддерживать Мадуро

Хуан Гуайдо

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо во время акции протеста в Каракасе призвал военных прекратить поддерживать режим действующего президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

По словам Гуайдо, поддержка армии станет "фундаментальной" в процессе устранения действующего президента Мадуро от власти в Венесуэле. Однако он добавил, что "время идет, а ожидания не может быть вечным".

Также Гуайдо напомнил военным лидерам, что сейчас они "историческую возможность, которая лежит на их плечах".

Кроме того, лидер венесуэльской оппозиции анонсировал масштабные акции протеста в мае, целью которых будет устранение Мадуро от власти.

Напомним, спикер венесуэльской нацассамблеи Хуан Гуайдо в рамках так называемой операции "Свобода", которая направлена на "прекращение узурпации" в Венесуэле и удаление президента Николаса Мадуро от власти, призвал своих сторонников выйти 1 мая на "самый многочисленный марш" в истории республики.

Источник: УНН
Теги: протесты, оппозиция, Венесуэла
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