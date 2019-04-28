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На форуме "Один пояс - один путь" в КНР подписали контракты на 64 млрд долларов

На форуме "Один пояс - один путь" в КНР подписали контракты на 64 млрд долларов

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Председатель КНР и глава Коммунистической партии страны Си Цзиньпин во время форума "Один пояс - один путь" в Пекине в субботу объявил о подписании контрактов на более 64 миллиарда долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и DW.

По его словам, это позволит восстановить старый "шелковый путь", который непосредственно свяжет Китай с Европой.

"Все больше друзей и партнеров присоединятся к сотрудничеству. Оно получит более высокое качество и лучшие перспективы", - подчеркнул он.

В частности, КНР планирует строительство новых дорог и железных дорог. Ранее Си Цзиньпин заявил, что при развитии "Нового шелкового пути" КНР будет придерживаться политики "нулевой терпимости к коррупции".

Напомним, Украина является стратегически важным логистическим узлом между Азией и Европой и готова предложить транспортные маршруты украинской территории для сообщения Китая со странами Европы. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубов во время второго международного форума "Один пояс, один путь" накануне в Пекине.

Источник: УНН
Теги: Китай, Европа, шелковый путь
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