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Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Бразилии

Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Бразилии

Талес Соарес

Источник: АР

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Модель-мужчина, участвующий в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

В заявлении Sao Paulo Fashion Week, опубликованном в Twitter говорится, что Соаресу стало плохо во время выхода на подиум для показа одежды бренда Ocksa. Медицинская команда, присутствовавшая на мероприятии, попыталась оказать ему помощь и доставила его в больницу. Там медики констатировали смерть модели.

Местное издание Folha de S. Paulo сообщило, что Соарес наступил на шнурки и упал. Зрители изначально подумали, что падение было запланировано и являлось частью шоу.

Напомним, легенда мира моды Карл Лагерфельд был кремирован в Нантере, западням пригороде Парижа, на “очень закрытой” церемонии.

Источник: УНН
Теги: Бразилия, мода
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