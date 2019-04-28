В России студента оштрафовали на 150 тысяч рублей за участие в акции "Он нам не царь"

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Тверской суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей (примерно 61 тысяча гривен) студента Высшей школы экономики Армана Туганбаев. За участие в акции "Он нам не царь" 5 мая 2018 года его признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия, информирует русская служба Радио Свобода, передает УНН.

Сообщается, что суд отказался выслушать свидетелей задержания студента.

Туганбаев рассказал, что пошел на акцию после того, как узнал, что на ней начались жесткие задержания и появились люди в казачьей форме, нападавшие на протестующих. По словам студента, он должен был дежурить на горячей линии "ОВД-Инфо", но перед этим решил сходить на Тверскую, где проходил несогласованный митинг, так как там было много его знакомых.

В автозаке Туганбаев видел много случайных прохожих, которых в тот день задержала полиция.

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Напомним, 5 мая 2018 года в 27 российских городах прошли акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным и его сторонниками. Митингующие выступили против инаугурации президента России Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", всего на них было задержано около 1600 человек. Среди стран, которые осудили нападения силовиков на участников акции "Он нам не царь" в РФ были как Украина, так и ряд других стран, среди которых США и страны ЕС.