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ООС: боевики совершили 13 обстрелов позиций украинских военных, есть раненый

ООС: боевики совершили 13 обстрелов позиций украинских военных, есть раненый

КИЕВ. 28 апреля. УНН. 27 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников с зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил:

  • из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов — около населенного пункта Павлополь;
  • с зенитных установок, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи села Чемалик;
  • дважды с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — около населенных пунктов Новоселовка Вторая и Пищевик;
  • трижды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенных пунктов Красногоровка, Лебединский и Пески;
  • трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенных пунктов Лебединский и Новотроицкое.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник трижды обстрелял позиции украинских защитников:

  • с станковых противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Луганское;
  • дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенных пунктов Южное и Новоалександровка.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 27 апреля троих боевиков было уничтожено, шестеро из них — ранены.

С начала текущих суток враг из гранатометов различных систем обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно тактического группировки “Север”.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, ВСУ, боевики, раненые, обстрелы, ООС
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