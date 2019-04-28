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В результате стрельбы в Лос-Анджелесе ранены пять человек

В результате стрельбы в Лос-Анджелесе ранены пять человек

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Пять человек пострадали в субботу вечером в результате стрельбы в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщил телеканал ABC, передает УНН.

По его данным, один пострадавший находится в критическом состоянии, двое - в тяжелом, еще двое получили легкие ранения. Все они госпитализированы.

Подробности инцидента пока не приводятся.

Напомним, ночью, по крайней мере, три человека пострадали и одна женщина умерла в результате нападения на синагогу в Поуей (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Позже правоохранители сообщили о задержании нападающего. Как выяснили американские СМИ - стрелок предварительно написал антисемитское сообщение на своей странице в социальных сетях.

Источник: УНН
Теги: США, нападение, Лос-Анджелес, раненые, стрельба
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