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Виталий Кличко поздравил украинцев с Пасхой

Виталий Кличко поздравил украинцев с Пасхой

Виталий Кличко

Источник: kiev.klichko.org

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником Воскресения Христова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеоролик с приветствием Кличко на своей странице в Facebook.

В ролике мэр украшает пасхальные яйца и гирляндами лестницы с Пейзажной аллеи на Подол в урочище Гончары-Кожемяки. Эти реконструированные лестницы открыли в столице летом прошлого года. Они стали частью большого туристического маршрута, который соединит Пейзажную аллею с Аркой дружбы народов.

В Пасхальном ролике также снялся кролик Борис. А все желающие киевляне могли присоединиться к процессу украшения лестницы вместе с мэром.

"Я желаю вам мира, добра и светлых мыслей. Не надо уныния! Мы все преодолеем!", - говорит в праздничном видео Кличко.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравил с Пасхой христиан Украины восточного обряда.

Источник: УНН
Теги: Виталий Кличко, Пасха
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