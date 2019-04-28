Виталий Кличко поздравил украинцев с Пасхой

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником Воскресения Христова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеоролик с приветствием Кличко на своей странице в Facebook.

В ролике мэр украшает пасхальные яйца и гирляндами лестницы с Пейзажной аллеи на Подол в урочище Гончары-Кожемяки. Эти реконструированные лестницы открыли в столице летом прошлого года. Они стали частью большого туристического маршрута, который соединит Пейзажную аллею с Аркой дружбы народов.

В Пасхальном ролике также снялся кролик Борис. А все желающие киевляне могли присоединиться к процессу украшения лестницы вместе с мэром.

"Я желаю вам мира, добра и светлых мыслей. Не надо уныния! Мы все преодолеем!", - говорит в праздничном видео Кличко.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравил с Пасхой христиан Украины восточного обряда.