КИЕВ. 28 апреля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил украинцев с праздником Пасхи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Турчинова.

“Дорогие друзья! Поздравляю вас со светлым праздником — днем Воскресения Господня! Этот праздник настоящей победы — победы правды над ложью, любви — над злобой, жизни — над смертью. Наш Господь, взяв на себя все грехи человечества, принял за каждого из нас на Голгофе страшную смерть. Но смерть не способна была удержать в своих сетях Божьего Сына. Он Воскрес!”, — начал секретарь СНБО.

“Правда о Воскресении Христа изменила мир, изменила миллиарды человек, заложила фундамент современной цивилизации. Живой Христос способен изменять сердца и жизни каждого, кто принимает Его и следует за Ним. Он может дать каждому мудрость, силу, отвагу, сделать победителем. Именно Христос способен изменить и нашу страну. Без Него не может быть величия, процветания и победы над врагами. Пусть Господь благословит и укрепит всех нас и нашу родную страну!”, — добавил секретарь СНБО.

Он завершил поздравления фразой “Христос Воскресе! И только с Ним воскреснет Украина!”.

Напомним, ночью митрополит Киевский и всея Украины Епифаний раздал Благодатный огонь в соборе Киева и поздравил украинцев. В частности, с праздником поздравили почетный патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря и ряд других церковных деятелей страны. Среди политических деятелей — с Пасхой украинцев поздравили спикер Верховной Рады Андрей Парубий и мэр украинской столицы — Виталий Кличко. А действующий президент Петр Порошенко — ночью принял участие в Пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе.

Как сообщал УНН, в ПЦУ сообщили, что во время пасхального богослужения “Евангелия” прочитают 8 языках.

Ранее сообщалось, что в Украине прибыл Благодатный огонь из Иерусалима.