Порошенко поздравил украинцев с Пасхой

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинский народ с Пасхой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

"Пасха ныне уникальна. Празднуем мы ее уже более тысячи лет и более сотни поколений. Но впервые со времен Крещения мы имеем собственную независимую автокефальную Церковь. Церковь, которая получила Томос от Вселенского Патриарха и сопричастная со всей полнотой мирового Православия. И которую мы оставим в наследство потомкам", говорится в поздравлении Порошенко.

"Христово Воскресение дает нам силы бороться и побеждать даже в чрезвычайно сложных условиях. Учит том, что даже после Голгофы жизнь вечная все равно победит.

И у каждого человека в жизни бывают моменты, когда он страдает. И через подобные испытания проходят целые народы, целые государства. Для победы нужно две вещи: вера и любовь. И сегодня они как никогда нужны Украине. Мы будем искренне любить нашу страну и твердо верить в победу. В том, что сможем отстоять нашу свободу, сделать жизнь успешной и богатой.

И вспомним в молитвах наших воинов, потому что именно благодаря им мы имеем возможность в мире и покое прийти в храмы. Вспомним в своих молитвах и пленных, и заложников во враждебных тюрьмах. Прошу помолиться и за тех, кто потерял близких людей, кто терпит бедствие от российской агрессии.

Я верю, что, как писал Тарас Шевченко: "дела добрых обновятся, а дела злых - погибнут!".

Всем украинцам в день Христова Воскресения желаю радости, счастья и благополучия!

"Любите друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога" - пусть эти Евангельские строки станут нашим путеводителем.

Боже, храни Украину!

Христос воскрес!

Воистину воскрес!"

Напомним, среди политических деятелей с Пасхой украинский поздравили спикер Верховной Рады Андрей Парубий и мэр украинской столицы - Виталий Кличко.