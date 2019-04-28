В Воронежской области России ликвидировали масштабный пожар на складе

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Пожарные ликвидировали открытое горение, возникшее в воскресенье ночью в распределительном центре "Магнита" в Воронежской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В 08:00 открытое горение ликвидировано", - сказали в пресс-службе МЧС РФ.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 00:08. По прибытии первых пожарных расчетов площадь пожара составляла 20 тыс. кв. м. Локализовать возгорание удалось в 04:12 на площади 42 тыс. кв. м.

Как отметили в правоохранительных органах, рассматриваются несколько версий случившегося, в том числе электротехническая неисправность и нарушение правил пожарной безопасности. Источник также не исключил, что "пожарных вызвали поздно, в том числе, поэтому пожар распространился на значительную площадь".