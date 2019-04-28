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Пасха на Донбассе: в очередях на КПВВ собралось более 120 авто

Пасха на Донбассе: в очередях на КПВВ собралось более 120 авто

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня все КПВВ открылись по графику и работают в штатном режиме. В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось 125 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-влужбу ГПСУ.

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/40; "Марьинка" - 10/40; "Новотроицкое" - 0/25; "Гнутово" - 0/10", - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался уменьшением по сравнению с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 39,5 тысячи человек и 5,7 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 10190 человек и 1567 транспортных средств; "Марьинка" - 9210 человек и 1777 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7378 человек и 1465 транспортных средств; "Гнутово" - 3760 человек и 896 транспортных средств; "Станица Луганская" - 9058 человек.

Напомним, на админчертах с Крымом предупредили о проблемах на КПВВ.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Пасха, КПВВ
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