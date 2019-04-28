В пасхальный вечер на Закарпатье спасали туриста

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В пасхальный вечер в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Кук Межгорского района во время прохождения туристического маршрута травмировал ногу и нуждается в помощи турист. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

Так, информация об этом поступила на линию "101" в 16:45 27 апреля.

Сообщается, что пострадавший - мужчина 1978 года рождения, житель города Днепр.

На помощь ему в горы отправились специалисты горного поисково-спасательного отделения г. Межгорье в составе 5 спасателей на автомобиле. Они нашли травмированного по предоставленным им координатам и предоставили ему доврачебную помощь.

Спасатели доставили пострадавшего в Межгорскую центральную районную больницу, где передали его под опеку врачей.

Как сообщал УНН, в связи с потеплением и ожидаемыми дождями, 27 - 29 апреля во высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.