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Глава МИД Ирана посетит Северную Корею

Глава МИД Ирана посетит Северную Корею

Мохаммад Джавад Зариф

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что посетит Северную Корею, передаёт УНН, ссылаясь на AP.

Официальное иранское информационное агентство в воскресенье процитировало Мохаммада Джавада Зарифа, который сказал, что его визит в Северную Корею сейчас планируется и дата будет объявлена в ближайшее время.

Соединенные Штаты усилили санкции против Ирана с тех пор, как президент Дональд Трамп покинул ядерное соглашение 2015 года. США ужесточили санкции в отношении Северной Кореи, чтобы попытаться убедить ее отказаться от ядерного оружия.

В декабре иранская парламентская делегация посетила Северную Корею, а в августе главный дипломат Северной Кореи Ри Йонг Хо посетил Иран.

Как сообщал УНН, 25 апреля Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский.

Источник: УНН
Теги: визит, КНДР, Иран
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