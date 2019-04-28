Сильное землетрясение обрушилось на префектуру Хоккайдо в Японии

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В воскресенье, по данным Японского метеорологического агентства, в северной префектуре Хоккайдо в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, передаёт УНН, ссылаясь на Xinhua.

Толчок, произошедший в 2:25 по местному времени, был сосредоточен в районе Токачи-чихо Намбу в самой северной префектуре Японии, с эпицентром в 42,5 градуса северной широты и 142,9 градуса восточной долготы.

Метеорологическое агентство сообщило, что землетрясение произошло на глубине 110 км, но в связи с этим сообщением не было предупреждений.

Как сообщают местные власти, а также местные СМИ, сообщений о серьезных повреждениях или травмах в результате землетрясения не поступало.

Как сообщал УНН, 25 апреля на полуострове Пелопоннес на юге Греции произошло землетрясение.