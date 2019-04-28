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Украинский боксер Постол стал обязательным претендентом на титул WBC

Украинский боксер Постол стал обязательным претендентом на титул WBC

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украинский боксер Виктор Постол победил француза Мохаммеда Мимуни, передает УНН.

"Украинский боксер Виктор Постол победил француза Мохаммеда Мимуни и стал обязательным претендентом на бой за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в суперлегком весе", - говорится на официальной странице Постола в Facebook.

Напомним, Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленный рейтинг во всех весовых категориях, среди которых есть несколько украинцев.

Виктор Постол в обновленном рейтинге поднялся с четвертого на первое место в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). За ним разместился Джош Тейлор из Великобритании и американцы Фигероа и Эдриен Броунер.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт, Украина
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