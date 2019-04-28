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Жириновский "поделил" Украину ножом

Жириновский "поделил" Украину ножом

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Киеву должна остаться треть Украины, остальные территории должны принадлежать РФ. Об этом Жириновский говорил, разрезая торт в виде Украины, который ему презентовала ведущая телеканала “Россия” Ольга Скабеева. Видео с российским политиком опубликовали в соцсети Twitter, передаёт УНН.

“Чернигов, Сумы, Донецк, Запорожье — все это Россия. Мы Киеву оставляем то, с чем он к нам пришел — Киев, Подол, что-то ещё. Идеальный вариант, чтоб они не обижались — мы оставляем Украине 1/3, с движением на запад. Остальное — это Юго-Восточная Россия, Малороссия и Новороссия. А здесь пускай будет називаться Галиция — это я оставляю им”, — говорит Жириновский на видео.

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Напомним, 27 апреля президент России Владимир Путин заяви, что Москва рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, а гражданам всей Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Владимир Жириновский
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