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Зеленский поздравил с Пасхой на двух языках

Зеленский поздравил с Пасхой на двух языках

Владимир Зеленский

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Лидер президентской гонки Владимир Зеленский опубликовал поздравления с Пасхой на украинском и русском языках. Поздравление размещено на странице Зеленского в Facebook, передает УНН.

"Поздравляю всех с праздником Пасхи! Пусть Господь хранит Нас всех, наших детей и Украину, и благословит ее на процветание", - говорится в поздравлении.

Зеленский также поздравил отдельно украинских Воинов и Защитников.

"Верим, что свет победит тьму", - отметил он.

Добавим, что часть приветствия Зеленского написана на русском.

Напомним, ранее с праздником Пасхи украинцев поздравили Президент Украины Петр Порошенко, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и мэр Киева Виталий Кличко.

Источник: УНН
Теги: Украина, Пасха, Владимир Зеленский
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