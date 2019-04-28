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В Киеве мужчина угрожал на Пасху взорвать все церкви и синагоги

В Киеве мужчина угрожал на Пасху взорвать все церкви и синагоги

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Вчера, 27 апреля, в полицию Киеве позвонил неизвестный и сообщил, что заминирован Владимирский Кафедральный Собор, а также добавил, что на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве будут подорваны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как сообщили в пресс-службе, за час полицейским удалось задержать "лжеминера" неподалеку таксофона, с которого был совершен звонок. Правоохранители установили, что ранее мужчина уже неоднократно делал аналогичные сообщения.

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Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове из-за сообщения о заминировании эвакуировали почти 700 человек.

Источник: УНН
Теги: Киев, минирование, полиция, Пасха
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