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Фото с друзьями: в Харькове 13-летний парень сорвался с железнодорожного моста

Фото с друзьями: в Харькове 13-летний парень сорвался с железнодорожного моста

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В субботу 13-летнего парня доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья медики оценивают как средней тяжести. Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования ребенка, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Так, сообщается, что событие произошло около 19:50 27 апреля в поселке Селекционное Харьковского района.

По предварительным данным, подросток вместе с друзьями фотографировался на железнодорожном мосту. Вдруг парень сорвался и упал на землю.

Пострадавший с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу в Харькове.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, трое юношей пострадали от электротока из-за попытки сделать селфи на вагоне.

Источник: УНН
Теги: полиция, дети, Харьков и Харьковская область
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