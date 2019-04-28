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Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках

Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На Пасхальные праздники, 28-29 апреля на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 28-29 апреля на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,3 м, в нижних течениях Боржавы и Тисы до 1,5 м над текущими уровнями, в пределах русел, без негативных последствий", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, украинцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Пасху.

Как сообщал УНН, в период празднования Пасхи, начиная с 9:00 27 апреля по 9:00 2 мая, подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы.

Источник: УНН
Теги: Украина, спасатели, ГСЧС
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