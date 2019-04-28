Стала известна обновленная стоимость оформления биометрических документов

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В среду, 24 апреля, правительством Украины были приняты новые суммы стоимости административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые будут выплачиваться после 1 июля. Изменится также и стоимость бланков упомянутых документов, передает УНН со ссылкой на госпредприятие "Документ".

Так, сообщается, что стоимость оформления документов впервые выросла начиная с 2016 года. Такое повышение увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 году на около 200 млн грн, которые будут направлены, в частности, на выполнение программ местного значения, пишет ДП со ссылкой на экспертов.

Согласно внесенным изменениям, с 1.07.2019 новые суммы административного сбора будут составлять:

При оформлении ID-карты (до 20 рабочих дней) - 345 грн (126 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 279 грн.

При оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) - 471 грн (252 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 366 грн.

При оформлении загранпаспорта (до 20 рабочих дней) - 682 грн (352 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее 557,32 грн.

При оформлении загранпаспорта (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований*) - 1034 грн (704 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее 810,32 грн.

В соответствии со ст. 20 Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", предельная стоимость административных услуг зависит от размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. При этом средства, полученные как часть административного сбора, направляются в местные бюджеты.

Как сообщал УНН, в Украине от 27 апреля до 2 мая приостановили выдачу загранпаспортов и ID-карт.