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Француз пересёк Атлантический океан в бочке

Француз пересёк Атлантический океан в бочке

КИЕВ. 28 апреля. УНН. 72-летний Жан-Жак Савен, который начал путь через Атлантический океан с конца декабря в бочке, объявил в субботу, что его путешествие было "успешно закончено" после входа в Карибское море, передает УНН со ссылкой на AFP.

“Пересечение закончено. Спасибо вам всем”, — написал Савен изданию.

По его словам, путешествие длилось 122 дня и 9 часов и завершилось вечером 27 апреля, когда он оказался в акватории Карибского моря.

“Пересечение Атлантики прошло успешно. Теперь я должен найти способ доставить меня на борт и высадить возле порта, в настоящее время я отправляюсь во Флориду”, - сообщил он AFP.

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Бывший десантник, Савен вышел в море 26 декабря с острова Эль Йерро на Канарских островах, чтобы пересечь Атлантику, находясь в оранжевой лодочке бочкообразной формы без двигателя.

Он сообщил, что в будущем планирует самостоятельно переплыть пролив Ла-Манш.

Как сообщал УНН, британец Росс Эджли третий раз попал в Книгу рекордов Гиннесса, став в воскресенье первым человеком в истории, которому удалось проплыть вокруг острова Великобритания.

Источник: УНН
Теги: Франция, плавание
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