Сотни метров сетей и краснокнижная рыба: в акватории Азовского моря обнаружили нарушителей

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В акватории Азовского моря пограничники обнаружили нарушителей, сетки и краснокнижную рыбу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как сообщили в пресс-службе, пограничники отдела "Бердянск" совместно с представителями Приазовского национального природоохранного парка провели патрулирование акватории Азовского моря в районе Белосарайской косы на малом приграничном катере UMS 600.

Пограничники осмотрели 9 маломерных плавсредств и за нарушение правил пограничного режима составили 5 админпротоколов по статье 202 КУоАП.

Кроме того, во время патрулирования обнаружили и вытащили 9 сеток длиной 650 метров и 45 подъемных ловушек с краснокнижной рыбой. Всего правоохранители извлекли из сеток 3 осетра, 2 севрюги и 35 калканов, а также около 700 бычков.

Установленным порядком орудия лова изъяты, рыбу выпущено в море.

Напомним, несколько дней назад во время патрулирования Азовского моря пограничники спасли и выпустили в море более 10 краснокнижных осетров, чем предотвратили значительный ущерб государству.