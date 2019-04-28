Боевики обстреляли из гранатометов позиции Объединенных сил вблизи Крымского

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Боевики от начала суток из гранатометов различных систем обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно тактического группировки "Север", передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"С начала суток Вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно тактического группировки "Север", - говорится в сообщении.

На вражеские провокации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются, сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, в зоне ООС с начала суток зафиксирован один вражеский обстрел.