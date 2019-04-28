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Боевики обстреляли из гранатометов позиции Объединенных сил вблизи Крымского

Боевики обстреляли из гранатометов позиции Объединенных сил вблизи Крымского

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Боевики от начала суток из гранатометов различных систем обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно тактического группировки "Север", передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"С начала суток Вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно тактического группировки "Север", - говорится в сообщении.

На вражеские провокации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются, сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, в зоне ООС с начала суток зафиксирован один вражеский обстрел.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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