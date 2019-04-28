Во Львове искали взрывчатку в семи храмах

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня, 28 апреля, около 15.30 на электронный ящик полиции поступило сообщение от анонима о том, что заминированы церви во Львове. Правоохранители обследовали семь храмов и прилегающие к ним территории - взрывоопасных предметов не обнаружено, передает УНН со ссылкой на пресс-службе ГУ НП во Львовской области.

"Правоохранители обследовали церковь святого Андрея Первозванного, храм Преображения Господня, церковь Святой Троицы, храм Святого Андрея и Иосафата, церковь святого Андрея, церковь святых апостолов Петра и Павла и гарнизонную церковь святых апостолов Петра и Павла", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на местах работали следственно-оперативные группы, эксперты - взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб. Правоохранители обследовали культовые сооружения и прилегающие к ним территории. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

"Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложную информацию о заминировании. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве мужчина угрожал на Пасху взорвать все церкви и синагоги.