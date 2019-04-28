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Благодатный огонь передали в оккупированный Крыму

Благодатный огонь передали в оккупированный Крыму

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня в КПВВ "Каланчак" состоялась передача Благодатного огня в Крым, передает УНН со ссылкой на Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы.

Как указано на официальной странице в Facebook, военным капелланом Херсонского отряда Отцом Игорем совместно с заместителем главы Херсонской областной государственной администрации Сергеем Тригубом и руководством Херсонского отряда передано Благодатный огонь из Иерусалима Владыке Клименту архиепископу Симферополському и Крымском ПЦУ для верующих, которые живут на ВОТ АР Крым.

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Напомним, 27 апреля в Украину прибыл Благодатный огонь из Иерусалима. В тот же день Митрополит Епифаний в Михайловском соборе раздал Благодатный огонь верующим Украины.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, пограничники, Пасха
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