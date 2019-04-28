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Пожар вспыхнул вблизи аэропорта Хитроу

Пожар вспыхнул вблизи аэропорта Хитроу

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Вблизи аэропорта Хитроу на складе вспыхнул пожар. Пылает в пригороде Лондона Вест-Дрейтон, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Как пишет издание, на место происшествия выехали шесть пожарных расчетов. Возле аэропорта заметны густые клубы дыма. Спасатели рекомендуют жителям окраин не открывать окна и двери домов.

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Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в Сиднее работа аэропорта была приостановлена из-за пожара в диспетчерской башни.

Источник: УНН
Теги: Украина, аэропорт, пожары
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