Решил пошутить: в Харькове задержали 16-летнего минера церкви

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Харьковские полицейские разоблачили гражданина, который "заминировал" церковь. Ним оказался 16-летний житель Индустриального района. Как выяснилось, он таким образом решил "пошутить", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.

В полиции напомнили, что 28 апреля около 2:30 в полицию поступила информация о том, что неизвестный оставил гранату в церкви на проспекте Александровском, когда святил кулич.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Сообщение оказалось ложным.

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"В течение нескольких часов полицейские установили личность правонарушителя и доставили его в отдел полиции для дачи показаний. Им оказался 16-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Проводятся следственные действия.