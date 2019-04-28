Режиссер Сеитаблаев снимет фильм о героической 95-й бригаде

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев снимет фильм о героической 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Об этом рассказал сам режиссер, сейчас идет процесс обсуждения сюжета исторической драмы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Фильм будет посвящен рейду бригады на Донбассе летом 2014 года. Тогда она прошла 1500 км по тылам врага, чтобы спасти своих бойцов.

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Ахтем Сеитаблаев рассказал, что по жанру это будет военная драма. Он планирует встретиться с бойцами 95-й бригады, командующим десантно-штурмовых войск Михаилом Забродским, многими другими людьми, чтобы построить сюжет на реальных воспоминаниях.

Напомним, в этом году Госкино профинансировало производство 8 фильмов.