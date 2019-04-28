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Пасхальное богослужение на Фанаре: Патриаршее послание впервые произнесли на украинском

Пасхальное богослужение на Фанаре: Патриаршее послание впервые произнесли на украинском

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня во время праздничного Богослужения на Фанаре Патриаршее послание произносилось также и на украинском языке. Об этом сообщил в своем Twitter Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает УНН.

"Сегодня во время праздничного Богослужения на Фанаре Патриаршее послание произносилось также и на украинском языке - еще год назад это казалось недостижимым!" - написал Сибига.

Он также призвал верить и добавил, что "всегда будет победа, все будет Украина!"

Посол также отметил силу Патриаршего послания Церкви-Матери к верующим.

"Патриарх Варфоломей сегодня лично отслужил праздничную Пасхальную литургию. Как приятно было видеть многочисленные вышиванки в Храме, слышать украинский хор. Сегодня на Фанаре чувствовалось господство Божьего духа! Смаковали и украинские куличи", - добавил Сибига.

Напомним, в этом году Пасхальные богослужения в Свято-Михайловском Златоверхом соборе имели несколько особенностей, что выделили их среди других.

"В частности, Евангелие было прочитано на 8 языках (украинском, греческом, славянском, еврейском, итальянском, английском, французском, латинском).

Источник: УНН
Теги: Украина, церковь, Турция
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