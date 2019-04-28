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В Мексике 11 человек погибли в результате ДТП с автобусом

В Мексике 11 человек погибли в результате ДТП с автобусом

КИЕВ. 28 апреля. УНН. По меньшей мере 11 человек, в том числе трое детей, погибли после того, как автобус перевернулся на севере Мексики. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на спасателей, передает УНН.

Трагическая авария произошла рано утром в воскресенье, когда автобус с 40 пассажирами направлялся из столицы страны, города Мехико в расположенный на севере страны город Торреон.

Отмечается, что число погибших может возрасти: как минимум три человека остаются заблокированы под обломками автобуса.

Спасательная операция на месте происшествия продолжается. По предварительным данным, водитель автобуса заснул за рулем и не справился с управлением, после чего транспортное средство перевернулось.

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Напомним, в тунисском городе Сиди-Бузид, в субботу в результате столкновения двух грузовых автомобилей, погибли по меньшей мере 12 человек, еще 21 человек получил ранения.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Мексика, погибшие, пострадавшие
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