В Иране заявили о возможном блокировании поставок нефти из Персидского залива

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Руководитель генерального штаба Ирана Мохаммед Багери заявил, что они могут начать блокирование поставок нефти из Персидского залива, если будет усиление санкций Вашингтона против Тегерана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Багери заявил, что если будет продолжать "расти враждебность", то они смогут заблокировать Ормузский пролив.

"Если наша нефть не будет транспортироваться по этому проливу, то и нефть из других стран, конечно, не будет транспортироваться ней", - сообщил руководитель штаба Ирана.

Ормузский пролив имеет стратегическое значение, поскольку считается главной транспортной артерией для международных перевозок нефти.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что посетит Северную Корею.