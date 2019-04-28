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В столичном метро заметили зацепера

В столичном метро заметили зацепера

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В столичной подземке журналисты УНН заметили зацепера, который проехал от одной станции к другой - между вагонами поезда.

По словам корреспондента, зацепера заметили на "красной ветке" метро.

Парень заскочил на небольшую площадку между вагонами и проехал от станции "Крещатик" до станции "Театральная".

Во время поездки он не пострадал. Когда поезд прибыл на "Театральную", он соскочил на платформу и ушел.

Напомним, в киевском метро два зацеперы прыгали по путям и цеплялись за поезда.

Источник: УНН
Теги: Киев, метрополитен, зацеперы
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