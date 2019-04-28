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Boeing 767 готовится совершить экстренную посадку в ЮАР из-за горящего двигателя

Boeing 767 готовится совершить экстренную посадку в ЮАР из-за горящего двигателя

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Самолет Boeing 767 готовится совершить экстренную посадку из-за вероятного возгорания двигателя в международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Sun.

Отмечается, что пожарные расчеты находятся в аэропорту для оказания помощи в случае необходимости. Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявила, что отменяет ряд рейсов в период летней навигации в связи с задержкой поставки новых Boeing 737 MAX, которые авиаперевозчик обещал не использовать до завершения расследования по их эксплуатации.

Источник: УНН
Теги: самолет, ЮАР, инциденты
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