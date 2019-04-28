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Более 7,7 тыс. человек эвакуированы в Квебеке из-за половодья

Более 7,7 тыс. человек эвакуированы в Квебеке из-за половодья

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Свыше 7,7 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в канадской провинции Квебек из-за разлива рек, вызванного весенним половодьем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CTV.

"Никто не пострадал, все люди находятся в безопасности, и это самое главное", - заявила министр общественной безопасности региона Женевьев Гибо.

В частности, несколько тысяч человек получили приказ на немедленную эвакуацию в городе Сен-Март-сюр-ле-Лак, находящимся в 50 км к востоку от Монреаля, где вода прорвала дамбу. Ранее также сообщалось об угрозе прорыва дамбы на реке Руж примерно в 140 км к западу от Монреаля. Из опасной местности были вывезены порядка 250 жителей. На данный момент известно, что от разлива рек в Квебеке пострадали более 5,5 тыс. жилых домов.

Напомним, из-за наводнений режим чрезвычайного положения объявлен во втором по величине городе Канады Монреале, расположенном в провинции Квебек. В результате стихийного бедствия здесь погибла женщина, ее машину с дороги смыли потоки воды. Наводнения затронули более пяти с половиной тысяч домов, эвакуировано более 1000 человек.

Источник: УНН
Теги: Канада, наводнение
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