В Испании прошли досрочные парламентские выборы, побеждают социалисты

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) председателя правительства Педро Санчеса побеждает на досрочных всеобщих выборах после обработки 37% протоколов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на europeelects.eu.

Данные досрочные выборы в парламент уже третьи за последние несколько лет.

ИСРП может получить 128 кресел в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Консервативной Народной партии (НП) достается 65 мест. Центристская партия "Граждане" получает 47 кресел, левая коалиция "Объединившись, мы можем" - 37, крайне правая "Вокс" - 22.

Явка на выборах превысила 73%, что больше показателя предыдущих выборов 2016 года с 66,48%.

Напомним, голосование на выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) состоялось в воскресенье в Испании. По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов, а также 208 сенаторов (верхняя палата).

Всеобщие выборы должны были состояться в Испании в 2020 году. Тем не менее, из-за того, что Конгресс депутатов не одобрил предложенный правительством проект бюджета на текущий год, премьер-министр Педро Санчес решил объявить о проведении внеочередных выборов.