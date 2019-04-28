Сборная Украины потерпела минимальное поражение на старте ЧМ по хоккею
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Национальная сборная команда Украины с поражения начала свои выступления на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе ІВ в Таллинне, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФХУ.
В первом матче турнира "сине-желтые" уступили одному из главных претендентов на повышение в классе - команде Японии.
Японцы имели ощутимое преимущество в первом периоде. Усилиями Хирано азиаты открыли счет в поединке. До первого перерыва команды обменялись заброшенными шайбами.
Во второй 20-минутке команды вновь обменялись заброшенными шайбами. На точный бросок Сайто украинцы ответили выстрелом Филиппа Пангелова-Юлдашев. Воспитанник киевского "Сокола" провел свой первый матч в составе национальной сборной и сразу отметился дебютной шайбой.
Как ни старались украинцы, но отыграться в третьем периоде нашей команде не удалось. Андрей Срюбко мотивировал своих подопечных на финальный штурм, однако оборона японской команды выстояла. В итоге, несмотря на неплохую игру, украинская команда не смогла получить очки в матче против Японии - 2:3.
В других противостояниях чемпионата Румыния в серии послематчевых буллитов победила Эстонию 4:3, а матч Нидерланды - Польша продолжается. Сейчас счет 3:1 в пользу поляков.
Заметим, что завтра "желто-голубая" команда сыграет против еще одного фаворита чемпионата - Польши.