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Военный совет Судана приостановил деятельность профсоюзов, которые начали протесты в стране

Военный совет Судана приостановил деятельность профсоюзов, которые начали протесты в стране

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Переходный Военный совет Судана принял решение заморозить деятельность профсоюзов, профессиональных объединений и Союза суданских работодателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство SUNA.

Как отмечается в указе главы Военного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана, "их функции временно передаются нескольким специально создаваемым комитетам". О причинах этого решения не сообщается.

Именно Ассоциация профсоюзов выступила в стране основной мобилизующей силой протестного движения, подняв десятки тысяч человек на демонстрации, которые не прекращаются и поныне.

Несмотря на неоднократные призывы армии к участникам сидячей забастовки перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил Судана разойтись, протестующие продолжают свою акцию и заявляют, что покинут площадь только после соответствующего призыва профсоюзов.

Напомним, суданская оппозиция и военные, в чьих руках сейчас находится власть, договорились по управлению страной после государственного переворота в Судане.

Источник: УНН
Теги: армия, профсоюзы, оппозиция, Судан
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