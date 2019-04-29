Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 29 апреля 2019 02:33
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
4755
Версия для печати

"Динамо" вдевятером победили ФК "Львов"

"Динамо" вдевятером победили ФК "Львов"

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Киевское "Динамо" праздновало победу в меньшинстве в гостевой встрече с ФК "Львов" в 26 туре Премьер-лиги, передает УНН.

Центрбэк Никита Бурда оставил "бело-синих" в меньшинстве на 19 минуте, который перед самой штрафной снес с ног Педро при выходе с Бущаном. Однако через пять минут киевляне ограбили игрока "Львова" на чужой половине. Шепелев нашел Цыганкова, а капитан клуба вывел на ударную позицию Буяльского. Полузащитник мастерски перекинул мяч за шиворот голкиперу.

На 75 минуте Томаш Кендзера сбил соперника, дальше между ними возникла небольшая потасовка и поляк сделал движение головой в голову оппоненту и тот упал. Арбитр удалил Кендзеру. Впоследствии представитель "Львова" попал в перекладину. В конце баталии Пернанбуко пробивал под перекладину, но Бущан в эффектном прыжке спас коллектив Хацкевича - 1:0.

Отметим, что "бело-синие" сохранили разницу в семь очков отставание от "Шахтера" и в следующий раз будут принимать "Александрию" 4 мая.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.