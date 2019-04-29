Финский пилот стал триумфатором Гран-При "Формулы-1" в Баку

КИЕВ. 29 апреля. УНН. На трассе в Баку завершился 4-й этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" победителем которого оказался финн Валттери Боттас, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Боттас на финише был лучше своего партнера "Мерседес" Хэмилтона на 1,524 с. Тройку призеров замкнул немец Феттель из "Феррари" +11,739 с. На четвертом и пятом местах финишировали Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и Шарль Леклер ("Феррари").

Примечательно, что это шестая победа Боттаса в карьере.

После четырех этапов на первое место в общем зачете поднялся Боттас, который набрал 87 очков. У Хэмилтона - 86 очков. На третьем месте Феттель - 52 очка.

Добавим также, пятый этап автогонок "Формула-1" - Гран-при Испании состоится 10-12 мая.