Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 29 апреля 2019 02:33
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
3495
Версия для печати

Финский пилот стал триумфатором Гран-При "Формулы-1" в Баку

Финский пилот стал триумфатором Гран-При "Формулы-1" в Баку

КИЕВ. 29 апреля. УНН. На трассе в Баку завершился 4-й этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" победителем которого оказался финн Валттери Боттас, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Боттас на финише был лучше своего партнера "Мерседес" Хэмилтона на 1,524 с. Тройку призеров замкнул немец Феттель из "Феррари" +11,739 с. На четвертом и пятом местах финишировали Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и Шарль Леклер ("Феррари").

Примечательно, что это шестая победа Боттаса в карьере.

После четырех этапов на первое место в общем зачете поднялся Боттас, который набрал 87 очков. У Хэмилтона - 86 очков. На третьем месте Феттель - 52 очка.

Добавим также, пятый этап автогонок "Формула-1" - Гран-при Испании состоится 10-12 мая.

Источник: УНН
Теги: спорт, Формула-1, Азербайджан, Баку
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.