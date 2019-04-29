Военные расходы России продолжают сокращаться и снизились на 3,5% в 2018 году

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В 2018 году военные расходы России продолжили уменьшаться и снизились на 3,5%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

Военные расходы России снижаются второй год подряд, а оборонный бюджет составил 61,4 млрд долл., в результате чего страна расположилась на шестой строчке в мировом рейтинге.

РФ впервые с 2006 года не оказалась в пятерке государств, тратящих больше всех на оборонные нужды.

По данным СИПРИ, осуществляя программу военной модернизации, в период с 2010-го по 2015 год Россия наращивала оборонный бюджет на 4,9-16% ежегодно. Начиная с 2016 года военные расходы стали сокращаться, однако разовое погашение в том же году госдолга перед компаниями ВПК увеличило траты на 7,2%, поясняется в докладе. Если бы не эти выплаты, то российский военный бюджет сократился бы на 11%. Это обстоятельство также объясняет значительную часть его снижения в 2017 году - на 19%.

В 2018 году военные расходы РФ продолжили уменьшаться и снизились на 3,5%, хотя в абсолютных цифрах их объем был на 27% выше, чем в 2009 году. Как указывается в исследовании, этот показатель остается самым высоким в Восточной Европе: в прошлом году на российский военный бюджет пришлись 88% совокупных субрегиональных расходов на армию.

Напомним, Соединенные Штаты Америки с 2014 года выделили Украине больше 1,3 млрд долларов на укрепление обороноспособности и улучшения взаимодействия с НАТО.