Умер советский разработчик самолетов Ил-76 и Ил-96

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"К большому сожалению, сегодня умер знаменитый авиаконструктор, создатель таких самолетов, как Ил-76 и Ил-96 Генрих Васильевич Новожилов", - сказал собеседник агентства.

Под руководством Генриха Новожилова был создан самый распространенный самолет военно-транспортной и гражданской авиации Ил-76. Впоследствии на его базе спроектированы военно-транспортные самолеты Ил-76МФ и Ил-76МД; Ил-76К, предназначенный для тренировок космонавтов в условиях кратковременной невесомости; летающий госпиталь Ил-76МД "Скальпель" и др.

Авиаконструктор руководил работами по первому российскому широкофюзеляжному пассажирскому самолету Ил-86 и военной модификации на его основе Ил-80 (летающий командный пункт), широкофюзеляжному дальнемагистральному Ил-96-300, специальная версия которого обслуживает президента РФ Владимира Путина.

При участии Новожилова были созданы Ил-96МО (опытный самолет с американскими двигателями и оборудованием) и Ил-96Т (грузовой), Ил-103 (легкий многоцелевой), Ил-114, Ил-114-100.

Напомним, в Соединенных Штатах в возрасте 87 лет скончался бывший сенатор от штата Индиана Ричард Лугар, известный своими усилиями по борьбе с распространением оружия массового поражения.