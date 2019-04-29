В США неизвестный устроил стрельбу возле баптистской церкви, есть пострадавшие

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Неизвестный устроил стрельбу в американском городе Балтимор (штат Мэриленд) возле баптистской церкви. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBS.

Инцидент произошел вечером, 28 апреля, сообщили в полиции.

В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Информацию о случившемся подтвердил в своем Twitter член городского совета Брандон Скотт.

Напомним, полиция задержала подозреваемого в стрельбе в синагоге города Поуей (округ Сан-Диего, штат Калифорния). Об этом сообщил в субботу шериф округа Сан-Диего Билл Гор на пресс-конференции.