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В США неизвестный устроил стрельбу возле баптистской церкви, есть пострадавшие

В США неизвестный устроил стрельбу возле баптистской церкви, есть пострадавшие

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Неизвестный устроил стрельбу в американском городе Балтимор (штат Мэриленд) возле баптистской церкви. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CBS.

Инцидент произошел вечером, 28 апреля, сообщили в полиции.

В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Информацию о случившемся подтвердил в своем Twitter член городского совета Брандон Скотт.

Напомним, полиция задержала подозреваемого в стрельбе в синагоге города Поуей (округ Сан-Диего, штат Калифорния). Об этом сообщил в субботу шериф округа Сан-Диего Билл Гор на пресс-конференции.

Источник: УНН
Теги: США, раненые, стрельба, жертвы
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