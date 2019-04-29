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В работе аэропортов Австралии произошел сбой

В работе аэропортов Австралии произошел сбой

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Сбой в работе автоматической системы проверки паспортов SmartGate стал причиной длительных задержек рейсов в ряде международных аэропортов Австралии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал SBS.

"Офицеры службы работают над устранением компьютерного сбоя в системе проверки паспортов прибывающих и отбывающих пассажиров международных терминалов. Для того, чтобы свести к минимуму задержки рейсов, были направлены дополнительные сотрудники, однако пока мы можем только рекомендовать пассажирам прибывать в аэропорты заранее, с учетом дополнительного времени, которое понадобится на обработку их паспортов", - говорилось в заявлении австралийской пограничной службы, опубликованном на официальной странице ведомства в Twitter.

По данным телеканала, существенные нарушения в работе системы проверки паспортов затронули международные терминалы аэропортов Сиднея, Брисбена и Мельбурна, где средняя длительность задержки рейсов уже составляет более 90 минут. Также был зафиксирован сбой в международном аэропорту Перта, однако, из-за меньшей нагрузки на терминал, там удалось избежать продолжительных задержек.

Напомним, в чикагских аэропортах O’Hare и Midway отменили более тысячи рейсов из-за снежной бури, обрушившейся на город.

Источник: УНН
Теги: Австралия, аэропорт
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