При падении автобуса в ущелье на севере Индии 10 человек погибли, 26 пострадали

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Десять человек погибли, еще 26 человек пострадали при падении автобуса в ущелье глубиной 60 метров в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Об этом в воскресенье сообщила местная полиция, передает УНН со ссылкой на Xinhuanet.

Авария произошла в субботу ночью возле села Панчпулла района Чамба, примерно в 327 км к юго-западу от Шимлы, административного центра штата Химачал-Прадеш.

"Вчера ночью автобус с пассажирами упал в ущелье глубиной 60 метров около Панчпуллы. Десять человек погибли, несколько пострадали", - сказал чиновник полиции района Чамба. "Пострадавшие были доставлены в больницу", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мексике 11 человек погибли в результате ДТП с автобусом

Напомним, в тунисском городе Сиди-Бузид, в субботу в результате столкновения двух грузовых автомобилей, погибло не менее 12 человек, еще 21 человек получил ранения.