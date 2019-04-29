Регистрация | Вход |
USD: 26,62 0,0000  EUR: 29,61 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 29 апреля 2019 08:20
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Май придет в Украину с грозами, градом и шквалами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4395
Версия для печати

При падении автобуса в ущелье на севере Индии 10 человек погибли, 26 пострадали

При падении автобуса в ущелье на севере Индии 10 человек погибли, 26 пострадали

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Десять человек погибли, еще 26 человек пострадали при падении автобуса в ущелье глубиной 60 метров в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Об этом в воскресенье сообщила местная полиция, передает УНН со ссылкой на Xinhuanet.

Авария произошла в субботу ночью возле села Панчпулла района Чамба, примерно в 327 км к юго-западу от Шимлы, административного центра штата Химачал-Прадеш.

"Вчера ночью автобус с пассажирами упал в ущелье глубиной 60 метров около Панчпуллы. Десять человек погибли, несколько пострадали", - сказал чиновник полиции района Чамба. "Пострадавшие были доставлены в больницу", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мексике 11 человек погибли в результате ДТП с автобусом

Напомним, в тунисском городе Сиди-Бузид, в субботу в результате столкновения двух грузовых автомобилей, погибло не менее 12 человек, еще 21 человек получил ранения.

Источник: УНН
Теги: ДТП, погибшие, Индия, пострадавшие, автобусы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.