Правительство Ливии обвинило ООН в бездействии

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило Совет безопасности ООН в бездействии, благодаря которой армия генерала Хафтара смогла начать наступление на столицу страны Триполи. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление правительства национального согласия Ливии, передает УНН.

"ООН и Совбез ООН несут прямую ответственность за бездействие на фоне преступлений, которые оказывает генерал Хафтар", - говорится в заявлении.

ПНС обратился к Совбезу ООН, чтобы расследовать действия стран, оказывающих поддержку вооруженным силам, которые наступают на Триполи.

"Мы готовы противостоять Хафтару, а также обратимся в международные судебные инстанции с иском в страны, которые поддерживают эти действия", - пообещали в ПНС.

Напомним, Президент США Дональд Трамп в беседе по телефону дал понять командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару, что Вашингтон приветствует наступление на Триполи с целью свергнуть признан международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа