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В правительстве Шотландии взяли курс на независимость от Великобритании

В правительстве Шотландии взяли курс на независимость от Великобритании

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Первый министр правительства Шотландии Стерджен, выступая на весенней конференции Шотландской национальной партии, заявила, что пришло время сделать региону выбор в пользу самостоятельности и в этом им не должен мешать Лондон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Стерджен заявила, что последние три года смогли показать, что для Шотландии вестминстерская система, используемая в британском парламенте, нарушена.

"Теперь наша задача состоит в том, чтобы добиться роста поддержки независимости", - добавила первый министр правительства Шотландии.

Также она считает, что еще одной задачей для них должно стать обеспечение в будущем, чтобы правительство в Лондоне "не смог встать на пути права Шотландии на выбор".

Напомним, в Шотландии поддержка идеи независимости от Великобритании достигла самого высокого уровня за последние четыре года по причине избирателей, которые хотят оставаться в составе Европейского союза.

Источник: УНН
Теги: независимость, Великобритания, Brexit, Шотландия
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